Ірина Білик відновила свій легендарний хіт «Одинокая» (відео)

Шанувальники з захопленням прийняли нову версію улюбленої пісні

Знаменита українська співачка Ірина Білик порадувала шанувальників оновленим хітом «Одинокая». Про це артистка повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Я вдячна всім, хто любить мою музику, що роки не владні над нею! Ви завжди із задоволенням співаєте цю пісню зі мною на концертах! Оновлена версія саме для вас, мої весняні!», – написала Білик.

Також співачка закликала шанувальників написати в коментарях, яку з пісень артистки вони хотіли б почути в оновленій версії.

Шанувальники з захопленням прийняли нову версію улюбленої пісні.

«Ці пісні це те, що переживає справжня жінка .... любов, розчарування, втрати, падіння і злети ... все так душевно», «Я дуже люблю Ваші пісні, які українською мовою .. мені здається, що Ваш голос набагато ніжніше і чарівні звучить .. Море задоволення і позитивних емоцій відчуваю при прослуховуванні», – пишуть в коментарях прихильники співачки.

Нагадаємо, пісня «Самотня» увійшла в п'ятий студійний альбом «Фарби», який вийшов в 1997 році.

Раніше повідомлялось, що Ірина Білик поскаржилася на проблеми з сексом.

«Скажу всій країні – з сексом проблема. По інтернету це неможливо. Тому можете мені не заздрити. Я знову напевно почну співати пісні «Одинокая», «Вона мені сьогодні подзвонила», – зізнається артистка.