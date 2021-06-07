Пожилая супермодель в белье разрушила все стереотипы о женщинах за 50 (фото)

Брюнетка, пополнившая ряды нестареющих красавиц, доказала, что все еще способна украсить собой любой наряд

52-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен не перестает радовать фанатов своей внешностью и смелыми экспериментами. Знойная брюнетка устроила жаркую фотосессию в рамках сотрудничества с брендом нижнего белья Coco de Mer и поделилась кадрами в «Инстаграме».

Модель позировала в откровенном черном комплекте, который подчеркивал ее стройную фигуру. Полуобнаженные ягодицы, вырезы в пикантных местах, обвивающие тело ленты — Хелена предстала в виде роковой женщины и дополнила свой обезоруживающий образ чулками, поясом и контрастной красной помадой. А компанию брюнетке составили ее подруги — дизайнер Камилла Стерк и звезда «Голубой лагуны» Брук Шилдс.

Фанаты модели на ура приняли такой вариант «пижамной вечеринки». Поклонники отметили, что Хелена выглядит прекрасно и, кажется, совсем забыла постареть.

Хелена Кристенсен родилась в Копенгагене, Дания, в семье датчанина и перуанки. В детстве она интересовалась музыкой и фотографией, а работать моделью начала уже в девять лет. В 16 она выиграла конкурс «Мисс Копенгаген», затем в копилке ее побед оказалась корона «Мисс Дания», пишет Vogue. А вскоре красавица стала частью феномена супермоделей 90-х.

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