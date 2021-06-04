Полнотелая модель примерила необычный купальник, не подозревая, чем это обернется

Девушка не учла, что с ее размерами такие фокусы лучше не проводить

Популярная 25-летняя модель Мэрилин Мело из Калифорнии, США, благодаря своей внешности смогла прочно закрепиться как одна из основных моделей бренда одежды Fashion Nova. Поэтому девушка с удовольствием примеряет на себя все новые наряды и купальники, демонстрируя их 803 тысячам подписчиков в Инстаграме. В этот раз ей предложили необычное бикини, которое открывало еще больше, чем обычно.

Такой комплект для самых дерзких заинтересовал Мэрилин, но, надев его, девушка поняла, что просчиталась. Ее пышные формы, за которые стоит благодарить доминиканскую кровь, с трудом поместились в крошечный купальник. А затем так и норовили выскочить при любом движении. И хоть модель попала в неловкую ситуацию, подписчики бренда объявили ее своим кумиром.

Мэрилин родилась и выросла в Доминиканской Республике, но сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе, США, пишет Insider Lyfe. Глядя на жаркие фото модели, трудно представить, что раньше она во всем хотела походить на своих братьев и была отъявленной пацанкой. Зато теперь благодаря своей внешности девушка смогла неплохо устроиться в мире моды и семья поддерживает ее в этом выборе.

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По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин