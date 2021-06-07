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    Осадчая показала редкие фото повзрослевшего сына-выпускника

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    Телеведущая Катя Осадчая - Осадчая показала редкие фото повзрослевшего сына-выпускника
    Телеведущая Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha/

    На фото Илья позирует в мантии и с дипломом в руках

    Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала редкие кадры со своим старшим сыном 19-летним Ильей. Знаменитость опубликовала несколько фото, сделанных во время выпускного: парень окончил Киевскую частную международную школу.

    Новые кадры появились на официальной странице в Instagram Осадчей. На фото Илья позирует в мантии и с дипломом в руках. Сама же Катя выбрала для такого мероприятия легкое белое платье.

    «Мой выпускник. Будто только у меня был выпускной, а уже в Ильи. И вроде только шли в первый класс, а уже Илья будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом», – написала в фотоблоге звезда.

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    Осадчая показала редкие фото повзрослевшего сына-выпускника
    Осадчая показала редкие фото повзрослевшего сына-выпускника
    Осадчая показала редкие фото повзрослевшего сына-выпускника
    instagram.com/kosadcha/

    Стоит отметить, что Осадчая воспитывает двоих детей: 19-летнего Илью от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком и 4-летнего сына Ивана от своего нынешнего супруга Юрия Горбунова. Сейчас же Катя беременна третьим ребенком, пока не сообщив пол ребенка. Осадчая и Горбунов тайно поженились в 2017 году.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес телеведущая
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    Осадчая показала редкие фото повзрослевшего сына-выпускника