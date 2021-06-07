Заманивает мужиков на «Холостячку». Злата Огневич устроила откровенную фотосессию (фото)

Огневич появилась в легком летнем платье с принтом в виде лимонов

Украинская певица и новая героиня второго сезона реалити-шоу «Холостячка» Злата Огневич предстала перед поклонниками в сексуальном образе. Знаменитость позировала на камеру в соблазнительном платье, обнажив плечи, ноги и грудь.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagram. В кадре Огневич появилась в легком летнем платье с принтом в виде лимонов. Дополнить стильный образ звезда решила цитрусами, держа их в руках. Артистка не только показала свои обнаженные стройные ножки, но и оголила плечи и грудь.

«Когда жизнь тебе преподносит лимоны – делай из них лимонад. У меня – так! А у вас? Как прекрасно жить с ощущением внутри: «Я знаю, чего хочу»! Как прекрасно доверять своим чувствам и проживать момент! Чтобы сделать лимонад, много лимонов не нужно... Но жизнь – это другое дело. Потому что если ты не умеешь превращать неприятный опыт в чувство благодарности – уроки судьбы постоянно случаться на дороге. И поэтому – делайте лимонад, живите на полную, удивляйтесь и доверьтесь», – написала в фотоблоге Злата.

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«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин