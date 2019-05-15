Предпоследнюю серию «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей



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Фэнтези-сага продолжает бить собственные рекорды

Пятую серию восьмого сезона «Игры престолов» под названием «Колокола» за сутки посмотрели рекордные 18,4 млн зрителей (считая просмотры через стриминговые сервисы HBO GO и HBO Now). Из них 12,5 млн человек смотрели серию по телевизору.

Ранее самым просматриваемым эпизодом сериала был третий восьмого сезона — «Долгая ночь», рассказывающий о битве за Винтерфелл (12,2 млн по каналу и 17,8 млн всего).

Восьмой сезон «Игры престолов» в среднем собирает у экранов 43 млн зрителей на эпизод. Это более чем на 10 млн зрителей больше по сравнению с седьмым сезоном.

Заключительный эпизод «Игры престолов» выйдет на экраны 20 мая в 4:00 по московскому времени.

Джерело: Киноафиша