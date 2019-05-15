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    Шоу-биз

    Предпоследнюю серию «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей

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    Предпоследнюю серию «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей

    Фэнтези-сага продолжает бить собственные рекорды

    Пятую серию восьмого сезона «Игры престолов» под названием «Колокола» за сутки посмотрели рекордные 18,4 млн зрителей (считая просмотры через стриминговые сервисы HBO GO и HBO Now). Из них 12,5 млн человек смотрели серию по телевизору.

    Ранее самым просматриваемым эпизодом сериала был третий восьмого сезона — «Долгая ночь», рассказывающий о битве за Винтерфелл (12,2 млн по каналу и 17,8 млн всего).

    Восьмой сезон «Игры престолов» в среднем собирает у экранов 43 млн зрителей на эпизод. Это более чем на 10 млн зрителей больше по сравнению с седьмым сезоном.

    Заключительный эпизод «Игры престолов» выйдет на экраны 20 мая в 4:00 по московскому времени.

    Джерело: Киноафиша

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