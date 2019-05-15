Шоураннерам «Игры престолов» пришлось объяснить внезапное безумие Дейнерис Таргариен в пятом эпизоде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу снова и снова приходится объясняться перед зрителями за то, что происходит в сериале

Сначала они аргументировали свой выбор «обещанного принца», а теперь, рискуя навлечь на себя еще больший гнев фанатов Дейнерис, пояснили, что героиня с первого сезона превращалась в подобие своего безумного отца.

Не только преданные поклонники персонажа Эмилии Кларк посчитали, что ее поведение не соответствовало характеру, — это отметили и остальные зрители. По мнению фанатов «Игры престолов», шоуранеры просто поторопились и «слили» героиню, но у Бениоффа и Уайсса на этот счет было свое мнение.

Они утверждают, что зрители с первого сезона видели темную сторону Дейнерис. «Когда кхал Дрого "подарил" Визерису золотую корону, никто не плакал по нему, потому что он был ужасным братом. Но что-то пугающее застыло в глазах Дени в тот момент, было жутким, как она реагировала на смерть своих врагов», — пояснил сценарист.

Бениофф также отметил, что на решение сжечь Королевскую гавань повлияло ее ощущение незащищенности: она потеряла армии, драконов, друзей и союзников, и вдобавок Джон предал ее, раскрыв секрет своего происхождения. «Дени невероятно сильная героиня. На протяжении всего сериала рядом с ней были близкие ей люди, которых она потеряла. Она осталась одна, а для тех кто обладает такой большой властью, это опасно — чувствовать себя изолированным. Так что в самый ответственный момент, когда ей нужна была поддержка и верный совет, рядом с ней никого не оказалось», — сказал шоураннер.

Создатели поспешили добавить, что все могло бы сложиться иначе: «Если бы не обстоятельства, я не думаю, что Дени когда-нибудь обнажила свою темную сторону. Если бы Серсея не обманула ее, не убила Миссандею, если бы Джон скрыл от нее правду — все могло быть по-другому».

Джерело: popcornnews