Объявлен список номинантов на премию Mtv Movie&tv awards 2019
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Розсилка
В этот вторник зрителям представили полный список номинантов на премию Mtv Movie&tv awards 2019
Наибольшее количество номинаций получили четвертые «Мстители» и сериал «Игра престолов», однако поклонникам, чьи голоса и определят победителей, предстоит непростой выбор. Им придется выбирать между Мэйси Уильямс и Робертом Дауни-младшим, «Веномом» и «Акваменом», Леди Гагой и Рами Малеком и не только.
Церемония награждения пройдет в Санта-Монике 17 июня. Вести мероприятие будет звезда «Шазама!» и номинант на премию MTV Закари Левай.
На номинацию «Лучший фильм» будут бороться:
- «Мстители: Финал»
- «Черный клановец»
- «Человек-паук: Через вселенные»
- «Всем парням, которых я любила раньше»
- «Мы»
Номинация «Лучший сериал»
- «Игра престолов»
- «Ривердэйл»
- «Большой рот»
- «Шиттс Крик»
- «Призраки дома на холме»
Номинация «Лучшая актерская игра в кино»
- Амандла Стеберг (Старр Картер) — «Чужая ненависть»
- Леди Гага (Элли) — «Звезда родилась»
- Люпита Нионго (Рэд) — «Мы»
- Рами Малек (Фредди Меркьюри) — «Богемская рапсодия»
- Сандра Буллок (Мелори) — «Птичий короб»
Номинация «Лучшая актерская игра в сериале»
- Элизабет Мосс (Джун Осборн/Фредова) — «Рассказ служанки»
- Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) — «Игра престолов»
- Джина Родригес (Джейн Виллануэва) — «Девственница Джейн»
- Джейсон Митчелл (Брэндон Джонсон) — «Чи»
- Кирнан Шипка (Сабрина Спеллман) — «Леденящие душу приключения Сабрины»
Номинация «Лучший герой»
- Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс/Капитан Марвел) — «Капитан Марвел»
- Джон Дэвид Вашингтон (Рон Сталлворт) — «Черный клановец»
- Мэйси Уильямс (Арья Старк) — «Игра престолов»
- Роберт Дауни-младший (Тони Старк/Железный человек) — «Мстители: Финал»
- Закари Левай (Билли Бэтсон/Шазам) — «Шазам!»
Номинация «Лучший злодей»
- Джош Бролин (Танос) — «Мстители: Финал»
- Джоди Комер (Вилланель) — «Убивая Еву»
- Джозеф Файнс (Фред Уотерфорд) — «Рассказ служанки»
- Люпита Нионго (Рэд) — «Мы»
- Пенн Бэджли (Джо Голдберг) — «Ты»
Номинация «Лучший поцелуй»
- Камила Мендес и Чарльз Мелтон — «Ривердэйл»
- Джейсон Момоа и Эмбер Херд — «Аквамен»
- Нкути Гатва и Коннор Суинделлс — «Половое воспитание»
- Ноа Сентинео и Лана Кондор — «Всем парням, которых я любила раньше»
- Том Харди и Мишель Уильямс — «Веном»
Номинация «Лучшая актерская игра в комедии»
- Аквафина (Пик Лин Го) — «Безумно богатые азиаты»
- Дэн Леви (Дэвид Роуз) — «Шиттс Крик»
- Джон Малэйни (Эндрю Глуберман) — «Большой рот»
- Марсаи Мартин (Джордан Сандерс) — «Мелкая»
- Закари Левай (Билли Бэтсон/Шазам) — «Шазам!»
Номинация «Прорыв года»
- Аквафина (Пик Лин Го) — «Безумно богатые азиаты»
- Нкути Гатва (Эрик Эфьонг) — «Половое воспитание»
- Хейли Лу Ричардсон (Стелла) — «В метре друг от друга»
- Эмджей Родригес (Бланка Родригес-Евангелиста) — «Поза»
- Ноа Сентинео (Питер Кавински) — «Всем парням, которых я любила раньше»
Номинация «Лучшая драка»
- «Мстители: Финал» — Капитан Америка против Таноса
- «Капитан Марвел» — Капитан Марвел против Минн-Эрвы
- «Игра престолов» — Арья Старк против Белых Ходоков
Номинация «Лучший испуг»
- Алекс Вулф (Питер) — «Реинкарнация»
- Линда Карделлини (Анна Тей-Гарсия) — «Проклятие плачущей»
- Риан Риис (Дана Хайнс) — «Хэллоуин»
- Сандра Буллок (Мелори) — «Птичий короб»
- Виктория Педретти (Нелл Крейн) — «Призраки дома на холме»