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    Шоу-биз

    Объявлен список номинантов на премию Mtv Movie&tv awards 2019

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    Объявлен список номинантов на премию Mtv Movie&tv awards 2019

    В этот вторник зрителям представили полный список номинантов на премию Mtv Movie&tv awards 2019

    Наибольшее количество номинаций получили четвертые «Мстители» и сериал «Игра престолов», однако поклонникам, чьи голоса и определят победителей, предстоит непростой выбор. Им придется выбирать между Мэйси Уильямс и Робертом Дауни-младшим, «Веномом» и «Акваменом», Леди Гагой и Рами Малеком и не только.

    Церемония награждения пройдет в Санта-Монике 17 июня. Вести мероприятие будет звезда «Шазама!» и номинант на премию MTV Закари Левай.

    На номинацию «Лучший фильм» будут бороться:

    • «Мстители: Финал»
    • «Черный клановец»
    • «Человек-паук: Через вселенные»
    • «Всем парням, которых я любила раньше»
    • «Мы»

    Номинация «Лучший сериал»

    • «Игра престолов»
    • «Ривердэйл»
    • «Большой рот»
    • «Шиттс Крик»
    • «Призраки дома на холме»

    Номинация «Лучшая актерская игра в кино»

    • Амандла Стеберг (Старр Картер) — «Чужая ненависть»
    • Леди Гага (Элли) — «Звезда родилась»
    • Люпита Нионго (Рэд) — «Мы»
    • Рами Малек (Фредди Меркьюри) — «Богемская рапсодия»
    • Сандра Буллок (Мелори) — «Птичий короб»

    Номинация «Лучшая актерская игра в сериале»

    • Элизабет Мосс (Джун Осборн/Фредова) — «Рассказ служанки»
    • Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) — «Игра престолов»
    • Джина Родригес (Джейн Виллануэва) — «Девственница Джейн»
    • Джейсон Митчелл (Брэндон Джонсон) — «Чи»
    • Кирнан Шипка (Сабрина Спеллман) — «Леденящие душу приключения Сабрины»

    Номинация «Лучший герой»

    • Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс/Капитан Марвел) — «Капитан Марвел»
    • Джон Дэвид Вашингтон (Рон Сталлворт) — «Черный клановец»
    • Мэйси Уильямс (Арья Старк) — «Игра престолов»
    • Роберт Дауни-младший (Тони Старк/Железный человек) — «Мстители: Финал»
    • Закари Левай (Билли Бэтсон/Шазам) — «Шазам!»

    Номинация «Лучший злодей»

    • Джош Бролин (Танос) — «Мстители: Финал»
    • Джоди Комер (Вилланель) — «Убивая Еву»
    • Джозеф Файнс (Фред Уотерфорд) — «Рассказ служанки»
    • Люпита Нионго (Рэд) — «Мы»
    • Пенн Бэджли (Джо Голдберг) — «Ты»

    Номинация «Лучший поцелуй»

    • Камила Мендес и Чарльз Мелтон — «Ривердэйл»
    • Джейсон Момоа и Эмбер Херд — «Аквамен»
    • Нкути Гатва и Коннор Суинделлс — «Половое воспитание»
    • Ноа Сентинео и Лана Кондор — «Всем парням, которых я любила раньше»
    • Том Харди и Мишель Уильямс — «Веном»

    Номинация «Лучшая актерская игра в комедии»

    • Аквафина (Пик Лин Го) — «Безумно богатые азиаты»
    • Дэн Леви (Дэвид Роуз) — «Шиттс Крик»
    • Джон Малэйни (Эндрю Глуберман) — «Большой рот»
    • Марсаи Мартин (Джордан Сандерс) — «Мелкая»
    • Закари Левай (Билли Бэтсон/Шазам) — «Шазам!»

    Номинация «Прорыв года»

    • Аквафина (Пик Лин Го) — «Безумно богатые азиаты»
    • Нкути Гатва (Эрик Эфьонг) — «Половое воспитание»
    • Хейли Лу Ричардсон (Стелла) — «В метре друг от друга»
    • Эмджей Родригес (Бланка Родригес-Евангелиста) — «Поза»
    • Ноа Сентинео (Питер Кавински) — «Всем парням, которых я любила раньше»

    Номинация «Лучшая драка»

    • «Мстители: Финал» — Капитан Америка против Таноса
    • «Капитан Марвел» — Капитан Марвел против Минн-Эрвы
    • «Игра престолов» — Арья Старк против Белых Ходоков

    Номинация «Лучший испуг»

    • Алекс Вулф (Питер) — «Реинкарнация»
    • Линда Карделлини (Анна Тей-Гарсия) — «Проклятие плачущей»
    • Риан Риис (Дана Хайнс) — «Хэллоуин»
    • Сандра Буллок (Мелори) — «Птичий короб»
    • Виктория Педретти (Нелл Крейн) — «Призраки дома на холме»
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    кино Игра престолов актриса актер Сериал
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