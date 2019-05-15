Объявлен список номинантов на премию Mtv Movie&tv awards 2019



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В этот вторник зрителям представили полный список номинантов на премию Mtv Movie&tv awards 2019

Наибольшее количество номинаций получили четвертые «Мстители» и сериал «Игра престолов», однако поклонникам, чьи голоса и определят победителей, предстоит непростой выбор. Им придется выбирать между Мэйси Уильямс и Робертом Дауни-младшим, «Веномом» и «Акваменом», Леди Гагой и Рами Малеком и не только.

Церемония награждения пройдет в Санта-Монике 17 июня. Вести мероприятие будет звезда «Шазама!» и номинант на премию MTV Закари Левай.

На номинацию «Лучший фильм» будут бороться:

«Мстители: Финал»

«Черный клановец»

«Человек-паук: Через вселенные»

«Всем парням, которых я любила раньше»

«Мы»

Номинация «Лучший сериал»

«Игра престолов»

«Ривердэйл»

«Большой рот»

«Шиттс Крик»

«Призраки дома на холме»

Номинация «Лучшая актерская игра в кино»

Амандла Стеберг (Старр Картер) — «Чужая ненависть»

Леди Гага (Элли) — «Звезда родилась»

Люпита Нионго (Рэд) — «Мы»

Рами Малек (Фредди Меркьюри) — «Богемская рапсодия»

Сандра Буллок (Мелори) — «Птичий короб»

Номинация «Лучшая актерская игра в сериале»

Элизабет Мосс (Джун Осборн/Фредова) — «Рассказ служанки»

Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) — «Игра престолов»

Джина Родригес (Джейн Виллануэва) — «Девственница Джейн»

Джейсон Митчелл (Брэндон Джонсон) — «Чи»

Кирнан Шипка (Сабрина Спеллман) — «Леденящие душу приключения Сабрины»

Номинация «Лучший герой»

Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс/Капитан Марвел) — «Капитан Марвел»

Джон Дэвид Вашингтон (Рон Сталлворт) — «Черный клановец»

Мэйси Уильямс (Арья Старк) — «Игра престолов»

Роберт Дауни-младший (Тони Старк/Железный человек) — «Мстители: Финал»

Закари Левай (Билли Бэтсон/Шазам) — «Шазам!»

Номинация «Лучший злодей»

Джош Бролин (Танос) — «Мстители: Финал»

Джоди Комер (Вилланель) — «Убивая Еву»

Джозеф Файнс (Фред Уотерфорд) — «Рассказ служанки»

Люпита Нионго (Рэд) — «Мы»

Пенн Бэджли (Джо Голдберг) — «Ты»

Номинация «Лучший поцелуй»

Камила Мендес и Чарльз Мелтон — «Ривердэйл»

Джейсон Момоа и Эмбер Херд — «Аквамен»

Нкути Гатва и Коннор Суинделлс — «Половое воспитание»

Ноа Сентинео и Лана Кондор — «Всем парням, которых я любила раньше»

Том Харди и Мишель Уильямс — «Веном»

Номинация «Лучшая актерская игра в комедии»

Аквафина (Пик Лин Го) — «Безумно богатые азиаты»

Дэн Леви (Дэвид Роуз) — «Шиттс Крик»

Джон Малэйни (Эндрю Глуберман) — «Большой рот»

Марсаи Мартин (Джордан Сандерс) — «Мелкая»

Закари Левай (Билли Бэтсон/Шазам) — «Шазам!»

Номинация «Прорыв года»

Аквафина (Пик Лин Го) — «Безумно богатые азиаты»

Нкути Гатва (Эрик Эфьонг) — «Половое воспитание»

Хейли Лу Ричардсон (Стелла) — «В метре друг от друга»

Эмджей Родригес (Бланка Родригес-Евангелиста) — «Поза»

Ноа Сентинео (Питер Кавински) — «Всем парням, которых я любила раньше»

Номинация «Лучшая драка»

«Мстители: Финал» — Капитан Америка против Таноса

«Капитан Марвел» — Капитан Марвел против Минн-Эрвы

«Игра престолов» — Арья Старк против Белых Ходоков

Номинация «Лучший испуг»