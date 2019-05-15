Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс рассказала о борьбе с депрессией из-за хейтеров



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«Я каждый день повторяла, что ненавижу себя», - призналась актриса

Вслед за Софи Тернер, рассказавшей о трудном этапе в жизни и желании покончить с собой, ее коллега по «Игре престолов» и близкая подруга Мэйси Уильямс поделилась похожей историей. 22-летняя актриса призналась, что соцсети сильно ударили по ее психике: когда Мэйси начала набирать популярность, она была еще ребенком, но жестокости хейтеров это не умаляло.

«Ты постоянно держишь в уме, что о тебе думают другие. Это невозможно игнорировать. Люди в соцсетях считают, что можно писать что угодно, ведь никто этого не увидит, не прочтет. Они заблуждаются - их комментарии читают, и это сильно сказывается на человеке. Иногда меня словно затягивало в черную дыру, я почти нуждалась в негативе, чтобы был повод погрузиться в пучину грусти. Очень странно осознавать, как такие вещи тебя поглощают», - поделилась Мэйси. Уильямс прошла через период, когда постоянно себя ненавидела, и самым большим открытием для нее стало то, что каждый человек периодически испытывает то же самое.

По ее словам, сейчас легче принимать, что не всем она нравится, и это перестало быть причиной тотальной ненависти к себе: «Мой бойфренд как-то сказал, что не каждый сразу ко мне проникнется. Я приняла это как комплимент, потому что это правда. И то, что кому-то не нравится, я в себе люблю».



