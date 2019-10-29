  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Премьеру «Терминатора» отменили из-за страшных пожаров в Калифорнии

    • Розсилка
    Премьеру «Терминатора» отменили из-за страшных пожаров в Калифорнии

    Режиссер картины надеется, что премьера состоится позднее

    Премьеру очередной части легендарного «Терминатор», в которой снялся сам Арнольд Шварценеггер, перенесли из-за бушующих в Калифорнии пожаров. Премьерный показ «Темных судеб» должен был пройти в голливудском «Китайском театре TCL», но стихия внесла коррективы в график. «В свете продолжающихся пожаров Paramount Pictures и Skydance отменили сегодняшнюю премьеру в Лос-Анджелесе», – цитирует Hollywood Reporter представителей кинокомпании.

    Режиссер картины Тим Миллер заявил, что согласен с решением перенести звездную премьеру и красную дорожку, но все же надеется, что премьера состоится позднее:

     «Не красная дорожка является для меня наградой, а сам фильм». Также представители прокатчиков и организаторов показа рассказали, что все средства и уже приобретенную еду и напитки направят в местное отделение Красного креста, помогающего пострадавшим от пожаров.

     Читайте также: Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    знаменитости кино лесной пожар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ