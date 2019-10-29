Премьеру «Терминатора» отменили из-за страшных пожаров в Калифорнии



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Режиссер картины надеется, что премьера состоится позднее

Премьеру очередной части легендарного «Терминатор», в которой снялся сам Арнольд Шварценеггер, перенесли из-за бушующих в Калифорнии пожаров. Премьерный показ «Темных судеб» должен был пройти в голливудском «Китайском театре TCL», но стихия внесла коррективы в график. «В свете продолжающихся пожаров Paramount Pictures и Skydance отменили сегодняшнюю премьеру в Лос-Анджелесе», – цитирует Hollywood Reporter представителей кинокомпании.

Режиссер картины Тим Миллер заявил, что согласен с решением перенести звездную премьеру и красную дорожку, но все же надеется, что премьера состоится позднее:

«Не красная дорожка является для меня наградой, а сам фильм». Также представители прокатчиков и организаторов показа рассказали, что все средства и уже приобретенную еду и напитки направят в местное отделение Красного креста, помогающего пострадавшим от пожаров.

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