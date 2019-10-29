Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хайди Клум instagram.com/heidiklum

В феврале легендарная топ-модель вышла замуж за 30-летнего Тома Каулитца

46-летняя Хайди Клум продолжает интриговать поклонников пикантными снимками. Сегодня немецкая супермодель и актриса показала завораживающие детали «постельных сцен» с супругом. Звезда поделилась снимком, где она обнаженная сидит в постели.

На черно-белом снимке «во всей красе» виднеется оголенная спина Клум, слегка прикрытая распущенными волосами. Том Каулитц нежно положил свою ладонь на тело Хайди. Поклонников восхитил такой «горячий» кадр. «Огонь», «Сладкие вы оба», «Прекрасна», – прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

Читайте также: Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками