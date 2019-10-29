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    Шоу-биз

    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)

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    <div class="alt">Хайди Клум</div> <div class="copy">instagram.com/heidiklum</div> - Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Хайди Клум
    instagram.com/heidiklum

    В феврале легендарная топ-модель вышла замуж за 30-летнего Тома Каулитца

    46-летняя Хайди Клум продолжает интриговать поклонников пикантными снимками. Сегодня немецкая супермодель и актриса показала завораживающие детали «постельных сцен» с супругом. Звезда поделилась снимком, где она обнаженная сидит в постели.

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    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)
    Обнаженная Хайди Клум позировала мужу в постели (фото)

    На черно-белом снимке «во всей красе» виднеется оголенная спина Клум, слегка прикрытая распущенными волосами. Том Каулитц нежно положил свою ладонь на тело Хайди. Поклонников восхитил такой «горячий» кадр. «Огонь», «Сладкие вы оба», «Прекрасна», – прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

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