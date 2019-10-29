Без макияжа и фильтров: папарацци застали постаревшую Монику Беллуччи в Риме



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Моника Беллуччи Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

Для путешествия актриса выбрала элегантный брючный костюм

55-летняя Моника Беллуччи ведет активный образ жизни. Буквально на днях папарацци удалось сделать несколько фотографий актрисы, когда она покидала свою квартиру в Риме и направлялась в аэропорт.

Снимки актрисы в жизни и в глянцевых журналах существенно отличаются. На кадрах, сделанных папарацци в Риме, можно заметить весьма конкретные возрастные изменения на лице знаменитой брюнетки. Впрочем, Моника философски относится к возрасту и явно не спешит на прием к пластическому хирургу. Итальянка предпочитает стареть естественным образом.

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