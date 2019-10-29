Дженнифер Энистон в прямом эфире поцеловалась с лесбиянкой (видео)



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Дженнифе Энистон

Звезда сериала «Друзья» посетила стала гостьей шоу 61-летней Эллен Дедженерес в Калифорнии

50-летняя Дженнифер Энистон посетила The Ellen Show. Во время записи эфира актриса устроила провокацию вместе со знаменитой американской юмористкой.

Элен спросила у Дженнифер, когда та последний раз целовалась с женщиной. После продолжительного молчания актриса ответила, что никогда не целовала женщину в губы. Через мгновение Дедженерес приблизилась к звездной гостье, в упор глядя ей в глаза, и поцеловала ее. «Ну как?» — спросила ведущая. «У тебя такие мягкие губы», – шутливо ответила Дженнифер.

Недавно Дженнифер Энистон поделилась своим секретом красоты и стройности и поделилась редкой детской фотографией. Бывший муж Энистон эмоционально высказался о ее появлении в Instagram.

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