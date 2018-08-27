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    Шоу-биз

    Премьеру восьмого сезона «Игры престолов» могут отложить

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    Кадр из восьмого сезона &laquo;Игры престолов&raquo; - Премьеру восьмого сезона «Игры престолов» могут отложить
    Кадр из восьмого сезона «Игры престолов»

    Совсем недавно Кейси Блойс, президент HBO, порадовал поклонников «Игры престолов» сообщением о том, что премьера 8 сезона состоится в первой половине 2019 года

    .Радовались фанаты сериала, однако, преждевременно: судя по новому комментарию Джо Бауэра, который руководит созданием спецэффектов для «Игры престолов», возвращение сериала в эфир могут отложить до конца мая – начала июня 2019.

    Отметим, что, если «Игра престолов» действительно стартует в эфире HBO только летом, последний сезон сериала не сможет претендовать на «Эмми». Согласно правилам самой престижной телевизионной премии мира, на «Эмми» 2019 смогут претендовать только сериалы, выходившие в эфир в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019.

    Джо Бауэр в интервью The Huffington Post проговорился, что «через два года» 8 сезон, работа над спецэффектами для которого только началась, сможет претендовать на «Эмми». Это означает, что последние 6 эпизодов «Игры престолов» выйдут в эфир после 31 мая 2019 – и смогут претендовать только на «Эмми» 2020.

    Есть, впрочем, и хорошая новость от того же Бауэра: он рассказал, что уже в феврале 2019 года начнутся съемки сериала-приквела «Игры престолов» – «по крайней мере, пилотного эпизода».

    Джерело: popcornnews

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