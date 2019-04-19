Премьеру восьмого сезона «Игры престолов» за сутки «спиратили» 55 млн раз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самыми «пиратскими» странами оказались Индия, Китай и США

Первый эпизод финального сезона «Игры престолов» показал рекордные рейтинги, но даже они не идут ни в какое сравнение с незаконными просмотрами. По данным аналитической фирмы MUSO, через торренты и «левые» стримы серию посмотрели более 55 млн раз.

Наибольшее число просмотров — 76,6% — пришлось на незаконные трансляции, 12,2% — скачивания, остальное — торренты.

Для сравнения: официальные показатели на трёх платформах (канале и двух стримингах HBO Go и HBO Now) составили 17,4 млн просмотров за первый день. Безусловно, эти числа потом увеличатся, но также вырастут и пиратские показатели.

Наибольшее число нелегальных просмотров пришло из Индии (около 10 млн), где сложно посмотреть шоу законно, и Китая (около 5 млн), в котором на официальных источниках показывают версию сериала с цензурой. В то же время в США, где проще всего получить доступ к HBO, серию незаконно посмотрели 4 млн раз. Видимо, люди просто не хотят платить каналу.

Премьерный показ последнего сезона оказался самым упоминаемым в соцсетях за всю историю шоу: ему посвятили более 5 млн публикаций в Twitter только в первый день.

Джерело: Киноафиша