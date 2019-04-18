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    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»

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    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»

    Популярный сериал не дает покоя даже художникам

    Показать героинь Диснея в новых образах — дело чести любого уважающего себя художника. За всё время существования мультяшных принцесс какие только образы им не примеряли!

    Вот и Сэм Цуй решил попробовать себя в этом деле, а когда дело дошло до выбора новых нарядов принцессам, он замахнулся на святое — «Игру престолов».

    С лёгкой руки художника диснеевские дамы примерили на себя костюмы своих коллег из популярного сериала — и они им прекрасно подошли!

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    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»
    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»
    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»
    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»
    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»
    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»
    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»
    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»
    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»
    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»
    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»
    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»
    Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»

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    Джерело: twizz.ru

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