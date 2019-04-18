Художник представил, как выглядели бы диснеевские принцессы, будь они героинями «Игры престолов»



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Популярный сериал не дает покоя даже художникам

Показать героинь Диснея в новых образах — дело чести любого уважающего себя художника. За всё время существования мультяшных принцесс какие только образы им не примеряли!

Вот и Сэм Цуй решил попробовать себя в этом деле, а когда дело дошло до выбора новых нарядов принцессам, он замахнулся на святое — «Игру престолов».

С лёгкой руки художника диснеевские дамы примерили на себя костюмы своих коллег из популярного сериала — и они им прекрасно подошли!

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Джерело: twizz.ru