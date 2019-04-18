Вторая серия восьмого сезона «Игры престолов»: новые кадры



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Фото: hbo

В новой серии поклонники увидят новые эпизоды с участием Джона и Арьи, Дейенерис и Джороха

Первая серия последнего сезона «Игры престолов» уже поставила рекорд по количеству просмотров: в США ее посмотрели 17,4 миллиона человек. Но даже такой ажиотаж кажется создателям недостаточным: перед показом второй серии они решили заинтриговать зрителей еще больше и опубликовали 14 кадров из второй серии, премьера которой состоится в воскресенье, 21 апреля.

Так, судя по всему, персонажи Лилли, Серого Червя и Миссандеи, которые не получили много экранного времени в первой серии последнего сезона, станут героями важных эпизодов. А Джейме Ланнистера ждет некое подобие суда по прибытию в Винтерфелл - с учетом того, что и Таргариены, и Старки настроены против него, персонажа ждут испытания.

Также в новой серии поклонники увидят новые эпизоды с участием Джона и Арьи, Дейенерис и Джороха, а также появление Брана Старка. Ну а Лианна Мормонт на новых кадрах облачена в доспехи - увидят ли зрители Северную Леди в действии на поле битвы во второй серии? Ответ на этот вопрос мы получим уже совсем скоро.