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    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)

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    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)

    Актриса активно увлеклась спортом

    Голливудская актриса Хэлли Берри поделилась секретом своей стройной фигуры и запустила приложение для занятий спортом. Об этом сообщает Daily Mail.

    Согласно материалу, 54-летней знаменитости удается держать себя в форме благодаря регулярной физической активности. Звезда запустила серию авторских тренировок в бесплатном фитнес-приложении FitOn.

    «Это даст вам возможность попробовать нашу программу, направленную на занятия спортом в домашних условиях. Многие упражнения вдохновлены боевыми искусствами и требуют выносливости. Они заставят ваше сердце биться быстрее!» — заявила она.

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    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)
    Престарелая голливудская звезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры (фото)

    По словам Питера Ли Томаса (Peter Lee Thomas), тренера Хэлли, актриса активно увлеклась спортом в 2020 году. В то время ей нужно было прийти в форму для главной роли в фильме «В синяках». «Теперь тренировки — это ее жизнь. Она не чувствует себя самой собой, когда не занимается. Она понимает, что это полезно, и оказывает благотворное влияние на ее гормоны, улучшает качество сна и жизни в целом», — объяснил он.

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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