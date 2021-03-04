Популярная украинская группа объявила о распаде

Новость сообщила участница дуэта

После 15 лет существования дуэт объявил о своем распаде. Об этом сегодня в эфире «Сніданку з 1+1» рассказала его солистка Слава. Артистка сама пришла в студию программы, без своей коллеги Виктории Смеюхи и их продюсера Юрия Никитина.

Это завершение сотрудничества, которое продолжалось с 2006 года. За время своего существования коллектив ни разу не менял состав. Сейчас солистки Слава Каминская и Виктория Смеюха намерены в дальнейшем заниматься сольным творчеством.

Слава отметила, что это не было спонтанное решение. К нему она, Вика и Юрий пришли вместе. По словам Каминской, причиной распада стало то, что солисткам дуэта стало тесно на сцене.

«Обидно. 15 лет мы друг к другу привыкали. Вика для меня очень близкий человек, независимо от того, что мы так много ссорились. Мы с ней прощаемся не окончательно, конечно. Группа «Неангелы» это о моей жизни, о любви, о каких-то девичьих страданиях», - сказала Каминская.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.