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    Шоу-биз

    Я люблю только тебя: Олег Винник трогательно спел знаменитый хит Александра Пономарева

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    Винник сделал подарок всем женщинам страны - Я люблю только тебя: Олег Винник трогательно спел знаменитый хит Александра Пономарева
    Винник сделал подарок всем женщинам страны

    Видео вышло в рамках проекта СО2

    Олег Винник исполнил легендарный хит Александра Пономарева «Я люблю только тебя». Видео коллаборации двух знаменитых поп-артистов появилось на YouTube-канале Александра Пономарева.

     «Каждый артист, который самостоятельно пишет песни, видит творчество другого исполнителя по-своему. Мне было интересно спеть композицию Александра - очень красивую и достойную. Я рад такой возможности, это замечательный опыт. Слава Богу, что есть такой проект. Пусть он процветает, потому что все это делается для людей, - отметил Винник.

    Отмечается, что это первый подарок от артистов к женскому дню с химическим названием СО2.

    СО2 - это по-настоящему неожиданный и долгожданный проект, который по-новому раскроет творчество обоих и наполнит сердца женщин любовью и вдохновением. СО2 - это дабл-кавер с Олегом и Александром, заглавные буквы которого дали название проекта.

    Согласно идее артистов, каждая песня записывается только с одного дубля и исключительно вживую, чтобы передать всю палитру эмоций с первого раза. Видео сняли в черно-белом формате, чтобы зритель не отвлекался на внешние элементы и смог сконцентрироваться на главном - музыке.

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