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    Шоу-биз

    Тейлор Свифт решила стать мужчиной (фото,видео)

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    <p>В ролике показывается весь процесс перевоплощения знаменитости в совершенно другого человека</p> <div></div> - Тейлор Свифт решила стать мужчиной (фото,видео)

    В ролике показывается весь процесс перевоплощения знаменитости в совершенно другого человека

    Свифт буквально вылепили новое лицо

    30-летняя кантри-певица Тейлор Свифт 27 февраля выложила в сеть свой новый клип The Man. Каждое видео звезды становится хитом в YouTube, но эта работа привлекла особое внимание аудитории. И не только потому, что Тейлор сама написала сюжет и срежиссировала ролик, - в нем она предстала в образе мужчины.

    Сюжет видео отвечает ироничному тексту песни (его, кстати, тоже написала Тейлор в соавторстве с Джоэлом Литтлом) о том, как жилось бы девушке, будь она мужчиной.

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    Тейлор Свифт решила стать мужчиной (фото,видео)
    Тейлор Свифт решила стать мужчиной (фото,видео)
    Тейлор Свифт решила стать мужчиной (фото,видео)

    В конце ролика показывается весь процесс перевоплощения знаменитости в совершенно другого человека.

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