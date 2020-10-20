«При ее виде закипает кровь»: фото пышной модели, которая сместила с подиума худышек (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американка Тара Линн

Как влиятельная модель, Тара Линн часто высказывается на тему равенства и толерантности

Американка Тара Линн прославилась как plus-size модель. Девушка родилась в США, получила актерское образование и отправилась покорять журналы и подиумы. «Скотч» рассказывает, как девушка с пышными формами сменила худышек.

Впервые фотографии Линн опубликовали в журнале в рамках акции Curves Ahead («Нестандартные впереди»). Тогда пышные модели только набирали популярность, и девушку заметили. Ее пригласили на съемки в Европу для журнала Elle, который посвятил ее интервью и фотографиям несколько десятков страниц. После такого успеха ее пригласили стать лицом H&M. На этом посту она сместила другую популярную модель и бывшего ангела Victoria's Secret Жизель Бюндхен.

Как влиятельная модель, Тара Линн часто высказывается на тему равенства и толерантности. Одна из ее подруг, plus-size модель Робин Лоули подверглась травле из-за того, что она недостаточно полная, и Линн вступилась за нее.

«Лично я не делю людей на обычных, толстых и худых. Я не очень люблю термин plus-size, но слово «полный» кажется мне неплохим. Люди четко разделяют худых и тех, кто носит большие размеры, но не стоит этого делать. Я бы предпочла называть толстых девушек «полные модели» потому что это описывает их форму тела, а не размер».

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.