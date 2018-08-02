У королевы скоро лопнет терпение: Во дворце думают над тем, как спасти Меган Маркл от скандальных интервью ее отца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Королева Елизавета II

Жизни Меган Маркл завидует практически каждая британская девушка.

Меган удалось выйти замуж за принца, перечеркнуть массу королевских правил и традиций. Но все бы было хорошо, но ее семья продолжает изо дня в день давать скандальные интервью, которые молниеносно разлетаются по всем СМИ в мире.

После очередных скандальных высказываний отца Меган Маркл королевская семья решила взять ситуацию под свой контроль.

Высказывания Томаса Маркла тревожат не только саму герцогиню Сассекскую, но других членов королевской семьи. Как сообщили близкие к Кенсингтонского дворца источники, терпение королевской семьи вот-вот лопнет, и в дело готова вмешаться сама королева Елизавета II. Во дворце даже состоялось несколько встреч, на которых обсуждались возможные пути решения проблемы. Один из вариантов предполагает, что Меган сама встретится с отцом и попытается обо всем с ним договориться.

Второй вариант – вместо герцогини Сассекской это сделает посредник. Третий вариант может оказаться самым сложным и достаточно радикальным – она прекратит с ним любое общение в надежде на то, что он остановится.

По словам инсайдера издания Mirror, Меган глубоко ранена тем, что ситуация только ухудшается.

Напомним, как только Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и стала членом королевской семьи, ее отец Томас Маркл начал давать довольно таки оскорбительные интервью. По словам Томаса, только благодаря ему Меган удалось стать герцогиней. Не далеко от отца ушли сводные брат и сестра. По их мнению, отец находится в критическом состоянии, а Меган Маркл на это наплевать.

«Если наш отец умрет, это ты виновата, Мэг», – так написала Саманта на странице в соцсети.

Джерело: 24 канал