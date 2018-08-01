Елизавета II превратилась в типичную модель Instagram: забавные коллажи Фредди Мейда



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Фредди Смитсон

Трамп в образе Ким Чен Ына, королева Елизавета в костюмах Рианны и ожившая картина Магритта — в работах Фредди Смитсона, известного как Фредди Мейд

Фредди Смитсон, концептуальный арт-директор и мастер фотошопа из Лондона, «переодевает» политиков и знаменитостей в весьма непривычные для них наряды, превращая королеву Елизавету II в типичную инстаграмовскую модель, а Дональда Трампа — в звезду street style. Эффект ожидаемо получается весьма комичный.

Он любит провоцировать своими работами, не боится критики и всей душой ненавидит «ванильные» картинки.

«Меня вдохновляют современная культура и мода. Важно оставаться актуальным и не зацикливаться на прошлом. Мир развивается с запредельной скоростью: новые технологии, меняющаяся мода, развитие культур - мимо этого не пройти», - считает Фредди.

Фредду 25 лет и у него уже внушительный послужной список. C 2017-го арт-директор в лондонском креативном агентстве CULT LDN. Сотрудничал с Converse, Adobe, Apple Music, Barbour, Umbro и Martini.

«Еще в университете я понял, что традиционный графический дизайн не для меня. Я ненавидел любые ограничения, которые видел перед собой. Поэтому я хорошо выучил матчасть, но все сделал по-своему. Я долго возился с моделями скульптур, фотокопированием и скан-артом, абстрактными рисунками и даже манипулировал с проявкой снимков, но потом стал одержим GIF-анимациями. Где еще можно втиснуть столько веселья в три секунды?»

«Я очень люблю серию коллажей с Рианной и королевой Елизаветой, где одеваю королеву в лучшие наряды Рианны. Эти коллажи стали вирусными, их все репостили. Сама Рианна их оценила и опубликовала в своем инстаграме на аудиторию в 52 млн подписчиков».

Джерело: birdinflight.com