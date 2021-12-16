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    Леся Никитюк очаровала подписчиков в платье с огромным разрезом (фото)

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    Телеведущая заявила, что готова помочь молодым стартаперам - Леся Никитюк очаровала подписчиков в платье с огромным разрезом (фото)
    Телеведущая заявила, что готова помочь молодым стартаперам
    Фото из открытых источников

    Ведущая выбрала черное блестящее платье, которое оголило ее ноги

    Украинская телеведущая Леся Никитюк в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в черном блестящем платье с высоким разрезом, обнажающим ноги.

    «Дорогие подписчики и просто гости моей странички! В предновогоднее время по традиции, которую я сама себе придумала, делаю добрые дела и приношу максимальную пользу людям!», – написала она.

    Телеведущая заявила, что готова помочь молодым стартаперам и рассказать бесплатно об их бизнесе или сделать распаковку продукта у себя на странице.

    «Ваша Снегурочка Ле!», – написала она.

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    Леся Никитюк очаровала подписчиков в платье с огромным разрезом (фото)
    Леся Никитюк очаровала подписчиков в платье с огромным разрезом (фото)
    Леся Никитюк очаровала подписчиков в платье с огромным разрезом (фото)
    Фото: instagram.com/lesia_nikituk

    Напомним, Мария Полякова, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, иногда блокирует свою маму в Instagram. Она делает это, чтобы опубликовать фото, которые не понравятся певице.

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    Теги: Леся Никитюк телеведущая
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    Леся Никитюк очаровала подписчиков в платье с огромным разрезом (фото)