Леся Никитюк очаровала подписчиков в платье с огромным разрезом (фото)

Ведущая выбрала черное блестящее платье, которое оголило ее ноги

Украинская телеведущая Леся Никитюк в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в черном блестящем платье с высоким разрезом, обнажающим ноги.

«Дорогие подписчики и просто гости моей странички! В предновогоднее время по традиции, которую я сама себе придумала, делаю добрые дела и приношу максимальную пользу людям!», – написала она.

Телеведущая заявила, что готова помочь молодым стартаперам и рассказать бесплатно об их бизнесе или сделать распаковку продукта у себя на странице.

«Ваша Снегурочка Ле!», – написала она.

Напомним, Мария Полякова, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, иногда блокирует свою маму в Instagram. Она делает это, чтобы опубликовать фото, которые не понравятся певице.