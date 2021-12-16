Разведенный кум Зеленского замечен с подругой Брежневой

Основательница арт-галереи подписала фото с Пикаловым в Инстаграм: «Мой приятный человек»

45-летний актер студии «Квартала 95» и кум Зеленского Александр Пикалов, который совсем недавно рассказал журналистам, что развелся с женой, судя по всему, снова не одинок. По информации сайта «Гордон», Пикалов засветился на фото с блондинкой. Издание сообщает, что автор селфи – подруга Веры Брежневой и основательница арт-галереи в Киеве Нина Горбачева. Позже женщина удалила пост из Instagram. Судя по другим постам на странице Нины, накануне она посетила концерт Квартала-95. Вероятно, после выступления она встретилась с актерами, где и сделала фото с Александром, которое подписала: «Мой приятный человек».

Это фото Нина Горбачева удалила. Фото: Инстаграм Горбачевой

Нина Горбачева является директором благотворительного фонда «Луч Веры». Вместе с Верой Брежневой она помогает больным детям. На страницу Горбачевой подписаны Екатерина Осадчая, Юрий Ткач, Оля Цыбульская и другие артисты, много фотографий с 7-летним сыном.

В конце октября стало известно, что Пикалов развелся с женой Ириной после 18 лет брака. Артист не называл причин развода, вскользь упомянув, что оставил дом, расположенный через две улицы от дома президента Петра Порошенко, экс-супруге, а сам живет в квартире.