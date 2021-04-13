Продюсер Андрея Данилко рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у знаменитого артиста

К счастью, сейчас артист чувствует себя намного лучше

Украинский продюсер Юрий Никитин рассказал о творческих планах своего клиента Верки Сердючки.

В этом году артистка, автором которой является актер Андрей Данилко, празднует 30-летие творчества и, как признался Никитин программе «Звездный путь», готовит много сюрпризов своим поклонникам.

«Мы готовим новый клип, новый трек. За ним ряд очень важных серьезных проектов, о которых я просто не могу говорить. Это год 30-летия Верки Сердючки, единственное, что могу сказать, что он будет наполнен очень яркими и знаковыми проектами от Верки Сердючки», — заинтриговал Никитин.

Также продюсер рассказал о состоянии здоровья Андрея Данилко. Как известно, еще несколько лет назад в СМИ появилась информация, что у актера есть определенные проблемы, однако какие именно, он не озвучивал. По словам Юрия Никитина, все гораздо серьезнее, чем могло показаться.

«Хочу сказать, что по сравнению с теми депрессиями, которые у него были после 2007 года, это он уже находится в прекрасной форме. Потому что достаточно долгое время он совсем не мог творить, ничего не мог делать, выступать. Ничего. У него были серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Большая группа специалистов над этим трудится. Врачи не только из Украины, но и из других европейских стран», — отметил продюсер.