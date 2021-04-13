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    Американская модель сделала тату на глазах и едва не ослепла (фото)

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    26-летняя модель Сара Саббат - Американская модель сделала тату на глазах и едва не ослепла (фото)
    26-летняя модель Сара Саббат
    Фото: @sarahsabbath

    Девушка поделилась опытом

    Жительница Техаса сделала татуировку на глазах, едва не лишилась зрения и поделилась опытом. Соответствующая история появилась на Daily Star.

    26-летняя модель Сара Саббат (Sarah Sabbath) временно ослепла из-за того, что во время сеанса мастер использовал слишком много чернил и мало физиологического раствора. «Мне было очень трудно что-либо делать. Я не могла смотреть телевизор, не могла находиться в ярко освещенных помещениях и на улице при дневном свете. Я была очень расстроена. Недавно я сходила к окулисту и купила несколько капель для глаз. Сейчас мне лучше, но вижу я до сих пор очень плохо», — призналась женщина.

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    Американская модель сделала тату на глазах и едва не ослепла (фото)
    Американская модель сделала тату на глазах и едва не ослепла (фото)
    Американская модель сделала тату на глазах и едва не ослепла (фото)
    Американская модель сделала тату на глазах и едва не ослепла (фото)
    Американская модель сделала тату на глазах и едва не ослепла (фото)
    Американская модель сделала тату на глазах и едва не ослепла (фото)
    instagram.com/sarahsabbath/

    Американка заверила, что не жалеет о своих новых наколках. «С татуировками на глазах я чувствую себя гораздо привлекательнее. Несмотря на то, что это негативно повлияло на мое здоровье, я рада своей новой внешности. Я всегда хотела быть покрытой татуировками с головы до ног», — подчеркнула она.

    Согласно материалу, все изображения на теле обошлись Саббат в четыре тысячи долларов. По словам женщины, тату помогают ей самовыражаться и придают уверенности в себе. «Мои наколки важны для меня, потому что они помогли мне стать сильным человеком. Они — мой щит. Я никогда не перестану делать татуировки», — подчеркнула модель.

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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