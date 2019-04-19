Простила измену: Хлои Кардашьян просит Тристана Томпсона вернутся к ней



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Хлои Кардашьян

Звезда реалити шокировала поклонников неожиданным посланием

34-летняя модель спровоцировала разговоры о том, что может вернуться к изменщику. Хлои Кардашьян сделала для отца своего ребенка интригующее послание.

Очередная измена Тристана Томпсона может сойти ему с рук. Представители многомиллионной армии фанатов Хлои Кардашьян уверены, что она все еще любит 27-летнего баскетболиста и хочет простить его. Такие выводы поклонники модели сделали после того, как та опубликовала сообщение, явно адресованное отцу своей единственной дочери Тру.

«Дорогие мужчины, закройте глаза. Представьте, что у вас есть дочь, и она встречается с парнем, похожим на вас. Вы улыбнулись? Если нет, значит пришло время меняться», - написала Хлои.

Фолловеры звезды предположили, что если бы Кардашьян окончательно решила порвать с Тристаном, то ей незачем было бы поучать его. В послании Хлои они увидели надежду, что любимый мужчина изменится ради своей семьи, пишет Usmagazine.



