Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном



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Хлои Кардашьян

Знаменитости пришлось принять правду и переключить злость с предположительной любовницы на бывшего возлюбленного

Скандал вокруг Хлои Кардашьян разгорелся после того, как её возлюбленного и отца дочки Тру Тристана Томпсона заметили с подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс. Томпсон изменял Кардашян и раньше, но теперь Хлои не намерена его прощать. Она направила гнев не только на бывшего возлюбленного, но и на его пассию.

Джордин Вудс попыталась защититься, хоть это было и непросто: клан Кардашян-Дженнер лишил девушку работы. Ей пришлось прийти на передачу «Red Table Talk», чтобы поделиться своей версией событий. Как рассказала Джордин, у нее не было никакой интимной связи с Тристаном Томпсоном, и спортсмен сам поцеловал ее в губы, но та решила сделать вид, что ничего не произошло.

Во время просмотра передачи Хлои Кардашьян злилась на Джордин и обвиняла её во лжи. Но позже подписчики знаменитости напомнили ей, что Тристан Томпсон виноват не меньше, если не больше, чем Джордин, однако такую ненависть не получает.

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон с дочерью

Позже Хлои опубликовала в Twitter объяснения поклонникам: «Это было тяжело и больно, что меня предал тот, кто был близок ко мне. Кто-то, кого я люблю и отношусь как к маленькой сестренке. Но Джордин не виновата в распаде моей семьи. Это была вина Тристана».

Хоть Хлои и простила Джордин, но отписалась в соцсетях как от нее, так и от Тристана Томпсона.