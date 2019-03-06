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    Шоу-биз

    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном

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    Хлои Кардашьян 

    Знаменитости пришлось принять правду и переключить злость с предположительной любовницы на бывшего возлюбленного

    Скандал вокруг Хлои Кардашьян разгорелся после того, как её возлюбленного и отца дочки Тру Тристана Томпсона заметили с подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс. Томпсон изменял Кардашян и раньше, но теперь Хлои не намерена его прощать. Она направила гнев не только на бывшего возлюбленного, но и на его пассию.

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    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
    Хлои Кардашьян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном

    Джордин Вудс попыталась защититься, хоть это было и непросто: клан Кардашян-Дженнер лишил девушку работы. Ей пришлось прийти на передачу «Red Table Talk», чтобы поделиться своей версией событий. Как рассказала Джордин, у нее не было никакой интимной связи с Тристаном Томпсоном, и спортсмен сам поцеловал ее в губы, но та решила сделать вид, что ничего не произошло.

    Во время просмотра передачи Хлои Кардашьян злилась на Джордин и обвиняла её во лжи. Но позже подписчики знаменитости напомнили ей, что Тристан Томпсон виноват не меньше, если не больше, чем Джордин, однако такую ненависть не получает.

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    Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон с дочерью

    Позже Хлои опубликовала в Twitter объяснения поклонникам: «Это было тяжело и больно, что меня предал тот, кто был близок ко мне. Кто-то, кого я люблю и отношусь как к маленькой сестренке. Но Джордин не виновата в распаде моей семьи. Это была вина Тристана».

    Хоть Хлои и простила Джордин, но отписалась в соцсетях как от нее, так и от Тристана Томпсона.

    мужчина и женщина знаменитости Кардашьян шоу-бизнес
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