Жена Медведчука рассказала, к кому пристают онкология и другие страшные болячки

Оксана Марченко говорит, что об этом «известно тысячи лет»

Бывшая телеведущая Оксана Марченко и жена одиозного политика Медведчука решила порассуждать в соцсети о том, «как важно помогать другим»: «Друзья, недавно я наткнулась на интересное исследование, в котором ученым удалось установить связь между взаимопомощью и низкими маркерами уровня воспаления в организме человека. Обязательным условием было не только принимать помощь, но и самому ее оказывать. Не буду вас загружать деталями этого исследования – подробности при желании найдете. Я о другом. Ученые эмпирическим путем доказывают то, что известно тысячи лет! Низкие маркеры воспаления (это показатели, которые указывают на наличие онкологических, сердечно-сосудистых или других болезней) оказались не просто у людей с отличными социальными отношениями, а именно у тех, кто оказывал поддержку другим. Следовательно, наличие друзей, на которых можно положиться, еще не гарантия пользы для организма, если человек сам не проявляет готовность помочь ближнему. Когда люди знают, что они могут оказать помощь и поддержку другим, их организм снижает стресс и уменьшает уровень воспаления. Так что, друзья, помогать другим – очень полезно для здоровья, ученые доказали! Скоро начинается гряда зимних праздников – это прекрасный повод стать помощником у Святого Николая!».