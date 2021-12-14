Подписчики в шоке: Богомолов обматерил Собчак и назвал ее дурой (видео)

Собчак назвала мужа лучшим светским коучем

40-летняя российская телеведущая Ксения Собчак 13 декабря на своей странице в Instagram поделилась роликом с участием мужа, 46-летнего режиссера Константина Богомолова.

Супруг перед камерой в саркастической форме, с употреблением матерных слов, отчитал Собчак за то, что та пропустила вечеринку журнала Tatler, и теперь ее все забудут.

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«Идиотка, тебя все забудут скоро, дура, если ты не будешь ходить туда!» – обратился он к жене.

«Лучший светский коуч ever», – написала Собчак.

«Он меня пугает. Не понимаю, смешно или грустно», – призналась подписчица nastya_toulouse.

«Даже в шутку это перебор. Нелюбовь –это так называется», – отметила ninatokareva258.

Напомним, телеведущую Ксению Собчак сравнили с лидером партии «Батькивщина» и бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко на гала-ужине Russia in Vogue в поддержку российской моды.