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    Подписчики в шоке: Богомолов обматерил Собчак и назвал ее дурой (видео)

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    Фанаты Ксении Собчак восприняли шутку слишком серьезно&nbsp; - Подписчики в шоке: Богомолов обматерил Собчак и назвал ее дурой (видео)
    Фанаты Ксении Собчак восприняли шутку слишком серьезно 
    Фото из открытых источников

    Собчак назвала мужа лучшим светским коучем

    40-летняя российская телеведущая Ксения Собчак 13 декабря на своей странице в Instagram поделилась роликом с участием мужа, 46-летнего режиссера Константина Богомолова.

    Супруг перед камерой в саркастической форме, с употреблением матерных слов, отчитал Собчак за то, что та пропустила вечеринку журнала Tatler, и теперь ее все забудут.

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    Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

    «Идиотка, тебя все забудут скоро, дура, если ты не будешь ходить туда!» – обратился он к жене.

    «Лучший светский коуч ever», – написала Собчак.

    «Он меня пугает. Не понимаю, смешно или грустно», – призналась подписчица nastya_toulouse.

    «Даже в шутку это перебор. Нелюбовь –это так называется», – отметила ninatokareva258.

    Напомним, телеведущую Ксению Собчак сравнили с лидером партии «Батькивщина» и бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко на гала-ужине Russia in Vogue в поддержку российской моды.

    Теги: Ксения Собчак телеведущая
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    Подписчики в шоке: Богомолов обматерил Собчак и назвал ее дурой (видео)