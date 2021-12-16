Регина Тодоренко рассказала об одесском детстве: с шести лет с граблями в огороде

Телеведущая говорит, что ковыряться в земле было для нее «настоящим счастьем»

Телеведущая Регина Тодоренко вспомнила в своем Инстаграм как с раннего детства полола в огороде сорняки и сражалась с тлей: «Мое детство проходило в селе Кошары (между Одесской и Николаевский областью). Бабушка с дедушкой учили нас с братом ухаживать за огородом, полоть сорняк, удобрять землю и избавляться от вредителей. Настоящим счастьем было сражение с тлей. Мы с братом экипировались, брали грабли, лопатки и вставали на защиту помидоров. Мне шесть, Кирюше – три года. Как же нам нравилось ковыряться в земле. Каждый вечер чумазые возвращались дом, а бабушка уже накипятила воды, разложила тазы, в которые мы лихо запрыгивали и смывали следы сражений с огородными вредителями.

В доме пахло салатом из свежих помидорчиков с укропом, которые вот-вот были сорваны с грядки. Я скучаю по этому времени. Жалко, что нельзя вернуться в детство. Зато можно вернуть детство в свою взрослую жизнь. Многие из вас наверняка знают, что летом я засаживаю клумбы помидорами. Возможно, чтобы на минуточку почувствовать тот сладкий вкус детства».