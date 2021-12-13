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    Пугачева зажгла на дне рождения подруги в соблазнительном мини-платье (видео)

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    Пугачева показалась в дерзком образе - Пугачева зажгла на дне рождения подруги в соблазнительном мини-платье (видео)
    Пугачева показалась в дерзком образе
    Фото: instagram.com/maxgalkinru

    Примадонна похвасталась не только своим дерзким образом, но и зажигательными танцами

    Российская певица Алла Пугачева и ее муж шоумен Максим Галкин сходили на день рождения подруги Иды Достман. Там Примадонна появилась в черном мини-платье, чулках и сапогах-трубах.

    Ее образ вызвал восторг в сети. Но на этом звездные супруги решили не останавливаться, поэтому Галкин опубликовал в инста-сторезе видео, на котором Примадонна танцует в компании гостей гораздо младше ее.

    Стоит отметить, что 72-летняя Алла Борисовна идеально вписалась в компанию молодых девушек, ведь и сама она выглядит потрясающе. За последние несколько лет она значительно похудела, сменила прическу и периодически экспериментирует со своим стилем.

    Напомним, российский певец Филипп Киркоров посчитал свой роман с певицей Аллой Пугачевой ошибкой.

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    Теги: российская певица певица День рождения Алла Пугачева
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    Пугачева зажгла на дне рождения подруги в соблазнительном мини-платье (видео)