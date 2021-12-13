Пугачева зажгла на дне рождения подруги в соблазнительном мини-платье (видео)

Примадонна похвасталась не только своим дерзким образом, но и зажигательными танцами

Российская певица Алла Пугачева и ее муж шоумен Максим Галкин сходили на день рождения подруги Иды Достман. Там Примадонна появилась в черном мини-платье, чулках и сапогах-трубах.

Ее образ вызвал восторг в сети. Но на этом звездные супруги решили не останавливаться, поэтому Галкин опубликовал в инста-сторезе видео, на котором Примадонна танцует в компании гостей гораздо младше ее.

Стоит отметить, что 72-летняя Алла Борисовна идеально вписалась в компанию молодых девушек, ведь и сама она выглядит потрясающе. За последние несколько лет она значительно похудела, сменила прическу и периодически экспериментирует со своим стилем.

Напомним, российский певец Филипп Киркоров посчитал свой роман с певицей Аллой Пугачевой ошибкой.