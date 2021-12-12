Седокова намекнула на развод с безработным мужем

Проблемы баскетболиста начались именно после того, как он женился на певице

Экс-солистка группы «ВИАГра» Анна Седокова опубликовала в своем Instagram пост, в котором намекнула на разрыв с супругом. Певица рассуждала о том, что все люди расстаются по-разному и в целом прощание не означает, что-то оказался плохим. «Если люди расстаются – это не означает, что кто-то из них плох. Просто они прошли свой путь вместе и теперь их пути расходятся. И, возможно, однажды сойдутся опять», – написала певица, подчеркнув, что после разрыва может появиться ненависть. Артистка считает, что это неизбежно, особенно тогда, когда один еще любит, а второй уже нет.

Напомним, что ранее мы писали о том, что муж экс-солистки группы «ВИАГра» в ближайшее время может попрощаться с баскетбольной карьерой. Янису всего 29 лет, он моложе Анны на десять лет. К слову, проблемы Тиммы начались именно после того, как он женился на Седоковой. После свадьбы он еще выступал в основном составе, но результативность снижалась от игры к игре.