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    Седокова намекнула на развод с безработным мужем

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    Анна написала в соцсети: Это был сложный год - Седокова намекнула на развод с безработным мужем
    Анна написала в соцсети: Это был сложный год
    Фото: https://www.instagram.com/annasedokova/

    Проблемы баскетболиста начались именно после того, как он женился на певице

    Экс-солистка группы «ВИАГра» Анна Седокова опубликовала в своем Instagram пост, в котором намекнула на разрыв с супругом. Певица рассуждала о том, что все люди расстаются по-разному и в целом прощание не означает, что-то оказался плохим. «Если люди расстаются – это не означает, что кто-то из них плох. Просто они прошли свой путь вместе и теперь их пути расходятся. И, возможно, однажды сойдутся опять», – написала певица, подчеркнув, что после разрыва может появиться ненависть. Артистка считает, что это неизбежно, особенно тогда, когда один еще любит, а второй уже нет.

    Напомним, что ранее мы писали о том, что муж экс-солистки группы «ВИАГра» в ближайшее время может попрощаться с баскетбольной карьерой. Янису всего 29 лет, он моложе Анны на десять лет. К слову, проблемы Тиммы начались именно после того, как он женился на Седоковой. После свадьбы он еще выступал в основном составе, но результативность снижалась от игры к игре.

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    Теги: певица шоу-бизнес Instagram
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    Седокова намекнула на развод с безработным мужем