Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)



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Звезда похвасталась роскошной фигурой в облегающем зеленом «леопарде» instagram.com/kyliejenner

Младшая сестра Ким Кардашьян недавно осветлила волосы

22-летняя инстадива Кайли Дженнер Инстадива опубликовала кадры с эффектной фотосессии. Кайли в облегающем неоновом платье с леопардовым принтом принимала соблазнительные позы. Наряд с капюшоном подчеркнул выдающиеся формы звезды.

Модель завила локоны и оставила волосы распущенными. Она сделала фирменный макияж семейства Кардашьян-Дженнер в нюдовых тонах. «Я сама себе муза», — процитировала Кайли слова модельера Тома Форда в подписи в фото.

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