Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)
Звезда похвасталась роскошной фигурой в облегающем зеленом «леопарде»
instagram.com/kyliejenner
Младшая сестра Ким Кардашьян недавно осветлила волосы
22-летняя инстадива Кайли Дженнер Инстадива опубликовала кадры с эффектной фотосессии. Кайли в облегающем неоновом платье с леопардовым принтом принимала соблазнительные позы. Наряд с капюшоном подчеркнул выдающиеся формы звезды.
instagram.com/kyliejenner
Модель завила локоны и оставила волосы распущенными. Она сделала фирменный макияж семейства Кардашьян-Дженнер в нюдовых тонах. «Я сама себе муза», — процитировала Кайли слова модельера Тома Форда в подписи в фото.
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