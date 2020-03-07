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    Шоу-биз

    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)

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    <p>Звезда похвасталась роскошной фигурой в облегающем зеленом &laquo;леопарде&raquo;</p> <p></p> - Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)

    Звезда похвасталась роскошной фигурой в облегающем зеленом «леопарде»

    instagram.com/kyliejenner

    Младшая сестра Ким Кардашьян недавно осветлила волосы

    22-летняя инстадива Кайли Дженнер Инстадива опубликовала кадры с эффектной фотосессии. Кайли в облегающем неоновом платье с леопардовым принтом принимала соблазнительные позы. Наряд с капюшоном подчеркнул выдающиеся формы звезды.

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    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)
    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)
    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)
    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)
    instagram.com/kyliejenner

    Модель завила локоны и оставила волосы распущенными. Она сделала фирменный макияж семейства Кардашьян-Дженнер в нюдовых тонах. «Я сама себе муза», — процитировала Кайли слова модельера Тома Форда в подписи в фото.

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