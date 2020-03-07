Барбара Палвин снялась в фотосессии со своим парнем



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instagram.com/thekooples

Барбара Палвин вместе со своим бойфрендом, Диланом Спроусом, снялась в рекламной кампании французского бренда The Kooples

В объективе знаменитого фотографа Кэмерона Маккула влюбленные предстали трогательными и искренними. А некоторые кадры получились весьма откровенными. Они обнимаются, целуются, кривляются, плавают.

А также обнимаются, лежат в постели и строят друг другу глазки. Параллельно с этим они, разумеется, успели показать массу стильных образов из весенне-летней кампании.

Отношения Барбары и Дилана начались примерно 2 года назад. Пара познакомилась на вечеринке. Влюбленные рассказывали в прессе, что Дилан начал писать Барбаре сообщения в Instagram, но ответа не получил.

Со временем Барбара, как говорится, «растаяла». «Для меня очень непривычно иметь парня. Я была одинока 6 лет. И это окупилось, я чувствую. Дилан такой добрый и нежный», – откровенничала Барбара в интервью для Vogue.