Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)



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Эшли опубликовала трогательные снимки Фото: instagram.com/ashleygraham/

Плюс-сайз модель две недели назад стала мамой

Во время беременности plus-size модель Эшли Грэм не стеснялась своей полной фигуры. Она носила облегающие платья и даже устраивала откровенные фотосессии без одежды. Во время родов ее поддерживал муж Джастин Эрвин, с которым она состоит в браке 10 лет. Своему возлюбленному модель подарила сына Исаака Менелика Джованни. Модель рассказала, что роды состоялись у нее дома в Бруклине. Она была с опытной акушеркой, поэтому не волновалась.

На днях Эшли опубликовала трогательные снимки, на которых показала, как кормит грудью новорожденного сына. Она с нежностью смотрит на ребенка в кадре вместе со своим мужем. Ее наследник в этот момент спокойно лежит на руках и ест. Сама модель была облачена в черное бра, подчеркнувшем ее пышный бюст, с младенцем на руках.

«Я помню, как впервые держала Исаака и говорила Джастину: «Теперь мы семья навсегда», — написала счастливая мама.