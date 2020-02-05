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    Шоу-биз

    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)

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    <p>Эшли опубликовала трогательные снимки</p> <div></div> - Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)

    Эшли опубликовала трогательные снимки

    Фото: instagram.com/ashleygraham/

    Плюс-сайз модель две недели назад стала мамой

    Во время беременности plus-size модель Эшли Грэм не стеснялась своей полной фигуры. Она носила облегающие платья и даже устраивала откровенные фотосессии без одежды. Во время родов ее поддерживал муж Джастин Эрвин, с которым она состоит в браке 10 лет. Своему возлюбленному модель подарила сына Исаака Менелика Джованни. Модель рассказала, что роды состоялись у нее дома в Бруклине. Она была с опытной акушеркой, поэтому не волновалась.

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    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына (фото)
    Фото: instagram.com/ashleygraham/

    На днях Эшли опубликовала трогательные снимки, на которых показала, как кормит грудью новорожденного сына. Она с нежностью смотрит на ребенка в кадре вместе со своим мужем. Ее наследник в этот момент спокойно лежит на руках и ест. Сама модель была облачена в черное бра, подчеркнувшем ее пышный бюст, с младенцем на руках.

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    «Я помню, как впервые держала Исаака и говорила Джастину: «Теперь мы семья навсегда», — написала счастливая мама.

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