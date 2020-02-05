Тина Кароль позировала в помаде своего фирменного оттенка



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Несменная фишка образа певицы - алые губы

5-летняя украинская исполнительница имеет свой узнаваемый «стиль дивы», четко придерживаясь его. Для Кароль уже стало классическим платье с облегающим силуэтом и пикантной зоной декольте. Также Тина отдает предпочтение голливудской прическе с объемными локонами.

Еще одна несменная фишка образа певицы - алые губы. Напомним, что несколько лет назад Кароль даже запускала в продажу помаду своего бренда. Фанаты певицы до сих пор просят вновь вернуть бьюти-новинку.

На страничке в сети іnstagram Кароль поделилась с многотысячной армией поклонников фото, на котором в полной мере демонстрирует свой идеальный образ. При этом, как обычно, фото не обошлось без «изюминки». А именно - кокетливой зоны декольте.

Исполнительница позирует в черном жакете, показывая новые золотые украшения - изящные браслеты, серьги и кольца. Волосы Кароль аккуратно уложены, макияж сделан с акцентом на красные губы. Кароль загадочно смотрит куда-то в сторону.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо такого снимка. И пока Кароль смотрит в сторону, многие не могут оторвать взгляд от игривой зоны декольте украинской поп-дивы.