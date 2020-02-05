Лобода похвасталась роскошной фигурой в леопардовом бикини



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Лобода отдыхает вместе с дочерьми

Свои февральские каникулы экс-солистка группы «Виа Гра» проводит в теплых краях

37-летняя поп-певица Светлана Лобода наслаждается отдыхом в компании самых близких. В теплые края экс-солистка группы «Виа Гра» отправилась вместе с восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. На своей страничке в Инстаграме Лобода поделилась свежим отпускным фото. В кадре экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в леопардовом купальнике, сделав акцент на длине ног.

«Шикарная», «Хороша… До дрожи, до мурашек!!», «Ах, эти ноги от ушей!!», «Роскошная дива!!», «Фигурка идеальная», «Чудо, как хороша!!» - обратилась к певице ее верные почитатели.



