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    Шоу-биз

    Лобода похвасталась роскошной фигурой в леопардовом бикини

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    <p>Лобода отдыхает вместе с дочерьми</p> <div></div> - Лобода похвасталась роскошной фигурой в леопардовом бикини

    Лобода отдыхает вместе с дочерьми

    Свои февральские каникулы экс-солистка группы «Виа Гра» проводит в теплых краях

    37-летняя поп-певица Светлана Лобода наслаждается отдыхом в компании самых близких. В теплые края экс-солистка группы «Виа Гра» отправилась вместе с восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. На своей страничке в Инстаграме Лобода поделилась свежим отпускным фото. В кадре экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в леопардовом купальнике, сделав акцент на длине ног.

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    Лобода похвасталась роскошной фигурой в леопардовом бикини
    Лобода похвасталась роскошной фигурой в леопардовом бикини
    Лобода похвасталась роскошной фигурой в леопардовом бикини
    Лобода похвасталась роскошной фигурой в леопардовом бикини
    Лобода похвасталась роскошной фигурой в леопардовом бикини
    Лобода похвасталась роскошной фигурой в леопардовом бикини
    Лобода похвасталась роскошной фигурой в леопардовом бикини

     «Шикарная», «Хороша… До дрожи, до мурашек!!», «Ах, эти ноги от ушей!!», «Роскошная дива!!», «Фигурка идеальная», «Чудо, как хороша!!» - обратилась к певице ее верные почитатели.

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци                                                                                                                                               


     

     

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