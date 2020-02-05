Леди Гага подтвердила слухи о новом романе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярная певица подтвердила слухи о новом романе с бойфрендом, бизнесменом Майклом Полански

На своей странице в Instagram главная героиня фильма «Звезда родилась» опубликовала совместный кадр с возлюбленным. Леди Гага присела на колени Майкла Полански и нежно обняла его. Кадр был сделан в Майами, где сейчас отдыхает знаменитость.

«Мы прекрасно обосновались в Майами. Люблю вас, мои монстрики и фанаты! Вы лучшие!» – написала Леди Гага.

instagram.com/ladygaga

До этого влюбленные попали в объектив папарацци, но Гага не подтверждала свой новый роман.

В начале февраля Майкл пришел поддержать Гагу на ее сольном концерте, а уже на следующий день отправился с ней на матч Суперкубка.

Певица познакомилась с бойфрендом в декабре 2019 года. Тогда бизнесмен пригласил звезду на благотворительный вечер, который сам устроил.