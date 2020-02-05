  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Леди Гага подтвердила слухи о новом романе

    • Розсилка
    Леди Гага подтвердила слухи о новом романе

    Популярная певица подтвердила слухи о новом романе с бойфрендом, бизнесменом Майклом Полански

    На своей странице в Instagram главная героиня фильма «Звезда родилась» опубликовала совместный кадр с возлюбленным. Леди Гага присела на колени Майкла Полански и нежно обняла его. Кадр был сделан в Майами, где сейчас отдыхает знаменитость.

    «Мы прекрасно обосновались в Майами. Люблю вас, мои монстрики и фанаты! Вы лучшие!» – написала Леди Гага.

    5e3948f78824f_02
    instagram.com/ladygaga

    До этого влюбленные попали в объектив папарацци, но Гага не подтверждала свой новый роман.

    В начале февраля Майкл пришел поддержать Гагу на ее сольном концерте, а уже на следующий день отправился с ней на матч Суперкубка.

    Певица познакомилась с бойфрендом в декабре 2019 года. Тогда бизнесмен пригласил звезду на благотворительный вечер, который сам устроил.

    знаменитости фотография певица Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ