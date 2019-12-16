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    Шоу-биз

    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность

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    <p>Эшли Грэм уверена, что девушки прекрасны в любой форме</p> <div></div> - Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность

    Эшли Грэм уверена, что девушки прекрасны в любой форме

    instagram.com/ashleygraham/

    Модель рассказала, что она благодарна своему будущему сыну, что по‑прежнему осталась гибкой и подвижной

    32-летняя Эшли Грэм готовится впервые стать мамой. У plus-size модели и ее мужа Джастина Эрвин родится ребенок уже в начале следующего года. Брюнетка всегда пропагандировала любовь к себе: она уверена, что девушки прекрасны в любой форме. Звезда призналась, на сколько килограммов поправилась в ожидании первенца.

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    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность
    instagram.com/ashleygraham/

    Эшли прибавила больше 22 кило. «И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас», - призналась Грэм в Instagram.

    Модель рассказала, что она благодарна своему будущему сыну, что по‑прежнему осталась гибкой и подвижной. Чувствовать себя хорошо Эшли помогает йога, иглоукалывание и массаж.

     

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