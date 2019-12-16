Пышнотелая модель Эшли Грэм призналась, сколько набрала за беременность



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Эшли Грэм уверена, что девушки прекрасны в любой форме instagram.com/ashleygraham/

Модель рассказала, что она благодарна своему будущему сыну, что по‑прежнему осталась гибкой и подвижной

32-летняя Эшли Грэм готовится впервые стать мамой. У plus-size модели и ее мужа Джастина Эрвин родится ребенок уже в начале следующего года. Брюнетка всегда пропагандировала любовь к себе: она уверена, что девушки прекрасны в любой форме. Звезда призналась, на сколько килограммов поправилась в ожидании первенца.

Эшли прибавила больше 22 кило. «И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас», - призналась Грэм в Instagram.

Модель рассказала, что она благодарна своему будущему сыну, что по‑прежнему осталась гибкой и подвижной. Чувствовать себя хорошо Эшли помогает йога, иглоукалывание и массаж.