В Париже умерла звезда французского кино



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Анна Карина родилась в 1940 году в Копенгагене

Наиболее известные роли актрисы - в фильмах классика французской «новой волны» Жана-Люка Годара, который впоследствии также стал ее мужем

Актриса Анна Карина ушла из жизни в Париже 14 декабря. Французская звезда умерла от онкологического заболевания на 80-м году жизни. Об этом сообщает издание AFP.

Министр культуры Франции Франк Риестер написал в Twitter, что со смертью Анны французский кинематограф «осиротел, потеряв одну из своих легенд».

Анна Карина (Ханна Карин Бларке Байер - настоящее имя) была звездой «новой волны» французского кино. Датчанка по происхождению, она родилась в Копенгагене в 1940-м году. Затем девушка переехала в Париж, где, по совету своей подруги Коко Шанель, взяла псевдоним Анна Карина.

В 1961 году она снялась у режиссера Жана-Люка Годара в фильме «Женщина есть женщина».

После этого они поженились и прожили вместе семь лет. В течение своей жизни Анна еще трижды выходила замуж.

Среди ее самых известных работ - роли в фильмах «Жить своей жизнью», «Безумный Пьеро», «Банда аутсайдеров», «Альфавиль», «Посторонние», «Сделано в США». Ее также знали, как актрису театра и писательницу.

Анна Карина получила премию «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль на 11-м Берлинском международном кинофестивале.

Известно, что в больницу с актрисой находился ее бывший муж, режиссер Дэнни Берри.