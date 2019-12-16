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    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)

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    <p>В Лондоне назвали имя самой красивой девушки</p> <div></div> - Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)

    В Лондоне назвали имя самой красивой девушки

    instagram.com/toniannsingh/

    Девушка буквально с первых минут появления на сцене завоевала сердца публики

    В Лондоне прошел финал конкурса красоты «Мисс мира-2019». Победительницей стала 23-летняя Тони-Энн Сингх из Ямайки.

    Девушка буквально с первых минут появления на сцене завоевала сердца публики. Тони-Энн учится в Университете штата Флорида, где изучает такие науки как психология и феминология. Помимо этого Сингх является волонтером, обожает готовить, ведет свой микроблог в социальной сети Instagram и прекрасно поет.

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    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    Новой «Мисс мира» стала 23-летняя красотка из Ямайки (фото)
    instagram.com/toniannsingh/

    По мнению победительницы, она получила титул «Мисс мира-2019» не за счет своей красоты. Сама она привлекательной себя не считает, отмечая, что этот фактор последний в списке ее достоинств.

    «Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное — поколение женщин, которые стремятся изменить мир. Моя отличительная черта  это моя страсть помогать другим женщинам», — заявила ямайская красавица в беседе с жюри конкурса.

     

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