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    Шоу-биз

    Забытые Ленноном в такси круглые очки ушли с молотка за $200 тысяч

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    <p>В 1968 году Леннон потерял очки во время поездки в такси</p> <div></div> - Забытые Ленноном в такси круглые очки ушли с молотка за $200 тысяч

    В 1968 году Леннон потерял очки во время поездки в такси

    Аксессуар на протяжении всей жизни музыканта прочно ассоциировался с самим членом The Beatles

    Легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе за баснословную сумму. В представительстве коллекционного дома Sotheby’s рассказали, что в свое время один из основателей знаменитой четверки получил их для подготовки к фильму Ричарда Лестера «Как я выиграл войну». Позже этот аксессуар стал деталью узнаваемого образа артиста и композитора.

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    В 1968 году Леннон потерял очки во время поездки в такси. Водитель барабанщика Beatles Ринго Стара Алан Херринг заметил, что оправа после выхода Леннона из машины осталась лежать на заднем сидении поломанной – из нее выскочила одна линза. На вопрос о том, нужны ли ему теперь очки и стоит ли их починить, Леннон ответил отрицательно и подчеркнул – пара «глаз» нужна была ему исключительно для создания соответствующего имиджа.

     

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