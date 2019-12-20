Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Эшли будет мальчик, и он появится на свет где-то в начале января

Кадры с бэкстейджа новой фотосессии понравились не только многочисленным фанатам модель плюс-сайз, но и ее звездным подругам и коллегам по цеху

Совсем скоро 32-летняя Эшли Грэм впервые станет мамой. Сейчас модель plus-size находится на последнем триместре беременности и наслаждается каждым моментом этого счастливого периода.

В своем Инстаграме Эшли опубликовала снимки с бэкстейджа ее финальной фотосессии в этом году. На этих фото беременная Грэм позирует полностью обнаженной, сидя на стуле. Полностью раскрепоститься модель смогла в объективе собственного супруга Джастина Эрвина.

«Последняя съемка в этом году с самой большой любовью в моей жизни», – написала Эшли под новыми снимками.

Кадры с бэкстейджа новой фотосессии понравились не только многочисленным фанатам Эшли, но и ее звездным подругам и коллегам по цеху. Так, его оценили Эмили Ратажковски, Эми Шумер и многие другие.

«На протяжении всей беременности я набрала больше 22 килограммов. Но самое главное, что мне все равно! Я никогда в жизни не чувствовала себя лучше. Я благодарна своему малышу за то, что он позволил моему телу остаться таким же гибким и подвижным, как и до беременности», – поделилась Грэм в одном из интервью.