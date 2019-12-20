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    Шоу-биз

    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)

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    <p>У Эшли будет мальчик, и он появится на свет где-то в начале января</p> <div></div> - Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)

    У Эшли будет мальчик, и он появится на свет где-то в начале января

    Кадры с бэкстейджа новой фотосессии понравились не только многочисленным фанатам модель плюс-сайз, но и ее звездным подругам и коллегам по цеху

    Совсем скоро 32-летняя Эшли Грэм впервые станет мамой. Сейчас модель plus-size находится на последнем триместре беременности и наслаждается каждым моментом этого счастливого периода.

    В своем Инстаграме Эшли опубликовала снимки с бэкстейджа ее финальной фотосессии в этом году. На этих фото беременная Грэм позирует полностью обнаженной, сидя на стуле. Полностью раскрепоститься модель смогла в объективе собственного супруга Джастина Эрвина.

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    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)
    Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась обнаженной на последних месяцах беременности (фото)

    «Последняя съемка в этом году с самой большой любовью в моей жизни», – написала Эшли под новыми снимками.

    Кадры с бэкстейджа новой фотосессии понравились не только многочисленным фанатам Эшли, но и ее звездным подругам и коллегам по цеху. Так, его оценили Эмили Ратажковски, Эми Шумер и многие другие.

     «На протяжении всей беременности я набрала больше 22 килограммов. Но самое главное, что мне все равно! Я никогда в жизни не чувствовала себя лучше. Я благодарна своему малышу за то, что он позволил моему телу остаться таким же гибким и подвижным, как и до беременности», – поделилась Грэм в одном из интервью.

     

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