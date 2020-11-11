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    Шоу-биз

    Пышнотелая певица Лиззо порадовала поклонников своим выдающимся целлюлитом

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    Певица Лиззо - Пышнотелая певица Лиззо порадовала поклонников своим выдающимся целлюлитом
    Певица Лиззо
    Фото: @lizzobeeating

    Публикация набрала больше 1,1 миллиона лайков и восхитила фанатов активистки

    Американская певица и активистка бодипозитива Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, показала целлюлит на откровенном фото и удивила поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном в сети кадре 32-летняя исполнительница позирует спиной к камере в вязаном бикини и демонстрирует несовершенства своего тела: жировые складки и целлюлит. Певицу запечатлели в полный рост на фоне растений. Ее образ дополнили серьги-кольца.

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    Пышнотелая певица Лиззо порадовала поклонников своим выдающимся целлюлитом
    Пышнотелая певица Лиззо порадовала поклонников своим выдающимся целлюлитом
    instagram.com/lizzobeeating/

    Публикация набрала больше 1,1 миллиона лайков и восхитила фанатов активистки. «Вы только взгляните на эту молочную шоколадку!», «Мне необходима такая же уверенность в себе!», «Богиня, ты просто сногсшибательна», «Я готова заплакать. Ты выглядишь прекрасно! Твои энергия, поза, волосы... Мне нравится тот свет, который ты излучаешь», — высказывались они в комментариях.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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