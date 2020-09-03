Опера «Ukraine - Terra Incognita» в уникальный способ сочетает архаику и free jazz



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Опера посвящается Василию Слипаку

Молодая опера «Ukraine - Terra Incognita» творится вокруг архаической украинской песни, сохраняя ее традиционные основы - мелодику, гармонию, ритм и принцип аутентичной манеры пения. В опере сочетаются три разных типа импровизации: традиционная песенная (причитания), европейская фри-джазовая и оркестровая. Певцы «Ukraine - Terra Incognita» - актеры, которые существуют в сценическом пространстве как перформеры и владеют техниками архаического пения.

«Ukraine - Terra Incognita» состоит из 5 частей - 5 мифов: Миф рода, Миф дома, Миф степи, Миф любви, Миф Железного Сердца. Земля, Terra Incognita, подарила нам Степь, где каждое поколение могло себя испытать, найти и дать шанс следующим.

Молодая опера «Ukraine - Terra Incognita» посвящается Василию Слипаку - человеку искусства, которая оставила мировую карьеру, чтобы защитить свою землю и возможность свободно на ней творить.

Создатели

Автором идеи является львовская режиссерка и певица Ульяна Горбачевская. Музыка оперы является результатом многолетнего изучения архаического пения и академических исследований композитора Марии Олийнык.

Через карантин команда была вынуждена отказаться от участия иностранных художников, перейти в экспресс-режим создания и переформатировать премьеры в залах на видеозапись постановки оперы. В 2021 году опера «Ukraine - Terra Incognita» представит постановку в Украине и за рубежом.