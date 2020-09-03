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    Шоу-биз

    «Вкусная малышка» Каменских в бикини опасно поиграла с арбузиком (фото)

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    <p>33-летняя певица Настя Каменских снялась в провокационной фотосессии</p> <div></div> - «Вкусная малышка» Каменских в бикини опасно поиграла с арбузиком (фото)

    33-летняя певица Настя Каменских снялась в провокационной фотосессии

    instagram.com/kamenskux/

    Звезда не только примерила пикантный образ, но и пококетничала с мужчинами

    33-летняя певица Настя Каменских предстала перед поклонниками в дерзком наряде. На супруге рэпера Потапа было бикини с хищным леопардовым принтом. Топ костюма на тонких бретельках подчеркнул пышный бюст инстадивы. Артистка подтянула лямочки трусиков, чтобы особенно выделить стройные бедра.

    Поп-исполнительница взяла в руку кусочек арбуза. Секс-бомба приняла эффектную позу, чтобы ее плоский животик смотрелся еще более соблазнительно. Настя закрыла сочным арбузом половину лица и посмотрела в камеру.

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    «Вкусная малышка» Каменских в бикини опасно поиграла с арбузиком (фото)
    «Вкусная малышка» Каменских в бикини опасно поиграла с арбузиком (фото)
    «Вкусная малышка» Каменских в бикини опасно поиграла с арбузиком (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    Поклонники удивились откровенным кадрам с Настей. «Красиво, но пошловато», «Замуж вышла! Кого пытаешься соблазнить?», «Лизать арбуз? Кажется, что-то пошло не так», «Думаю, Потап доволен», «Настюша, ты очень «вкусная» малышка!», «Эротика», «Настя, ты лучшая!», «Как эстетично и красиво!», «Детей пора рожать!», «Красивые губы», «Какая красота!», «Потап, наверное, фоткает», «Слишком много секса!», «Настенька, вы супер», - высказались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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    знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес Потап
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