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    Рак груди. Знаменитая певица умерла в 39 лет

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    Солистка популярной британской поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг&nbsp; - Рак груди. Знаменитая певица умерла в 39 лет

    Солистка популярной британской поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг 

    Фото: @sarahnicoleharding

    Артистка умерла от рака груди

    Солистка популярной британской поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг скончалась от рака груди. О смерти 39-летней певицы сообщила ее мать на своей странице в Instagram.

    «Сегодня я с болью в сердце сообщаю о том, что моя прекрасная дочь Сара скончалась. Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и о том, как серьезно она боролась с болезнью с того момента, как узнала о диагнозе, и до последнего дня. Сегодня утром она мирно ушла в мир иной», — сообщила родственница 5 сентября. К посту она приложила черно-белую фотографию улыбающейся дочери.

    @sarahnicoleharding
    @sarahnicoleharding

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес умер
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    Рак груди. Знаменитая певица умерла в 39 лет