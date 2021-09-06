Рак груди. Знаменитая певица умерла в 39 лет

Артистка умерла от рака груди

Солистка популярной британской поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг скончалась от рака груди. О смерти 39-летней певицы сообщила ее мать на своей странице в Instagram.

«Сегодня я с болью в сердце сообщаю о том, что моя прекрасная дочь Сара скончалась. Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и о том, как серьезно она боролась с болезнью с того момента, как узнала о диагнозе, и до последнего дня. Сегодня утром она мирно ушла в мир иной», — сообщила родственница 5 сентября. К посту она приложила черно-белую фотографию улыбающейся дочери.

@sarahnicoleharding

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.